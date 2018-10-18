Саудовский принц назвал королевскую семью причастной к исчезновению журналиста Хашкаджи

Саудовский принц Халид Аль Сауд уверен, что решение об операции в отношении журналиста Хашкаджи приняла королевская семья Саудовской Аравии

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи.

В интервью DW он заявил, что "известные оппозиционеры наказывались по личному указанию короля".

"Мы все знаем о судьбе оппозиционеров, которых похищают в Европе - похищают по распоряжению короля…Король - это тот, кто отдает приказы", - сказал Аль Сауд.

По его словам, так было и в случае Джамаля Хашкаджи.

"Я не говорю, что в это дело был напрямую вовлечен король Сальман. Но я говорю, что принятие решения и проведение (операции. - ред.) восходят к его сыну Мухаммеду (наследному принцу Мухаммеду бен Сальману. - ред.) ", - добавил он.

Аль Сауд убежден, что власти Саудовской Аравии "попытаются представить миру козла отпущения" и, к примеру, возложить вину одного из сотрудников спецслужб страны. Виноватыми могут назначить консула страны в Турции и тех 15 человек, прилетавших в Стамбул, о которых уже известно, считает он.

"Таким образом можно было бы отвести обвинения от короля Сальмана и наследного принца", - добавил он.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.