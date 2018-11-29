Саудовский принц, которого связывают с убийством Хашукджи, прибыл на саммит G20

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, которого считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, прибыл на саммит Большой двадцатки в Аргентине.

Об этом передает Reuters.

Принца поприветствовал глава МИД Аргентины Хорхе Фаури.

"Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман в среду приземлился в аргентинском Буэнос-Айресе, чтобы участвовать в саммите Большой Двадцатки. Его встретили протестующие, которые обвиняют принца в ответственности за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи", - сообщает информагентсво, ссылаясь на данные телевидения Аргентины.

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Ранее турецкие СМИ сообщили, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в ходе которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Хашукджи.

Американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и назвал Саудовскую Аравию "партнером" и "великим союзником".

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.