Саудовская Аравия созвала экстренный саммит лидеров арабских стран из-за атаки на танкер у берегов ОАЭ 19 мая, 06:20 1814 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Satish Kumar Поврежденный танкер Andrea Victory REUTERS/Satish Kumar

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашения лидерам арабских стран на два экстренных саммита 30 мая в Мекке.

Об этом сообщает МИД Саудовской Аравии.

Информационное агентство SPA считает, что причиной может быть нападение на танкеры в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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Напомним, что 12 мая в водах Оманского залива вблизи эмирата Фуджейра были атакованы четыре нефтяных танкера.

В результате диверсии повреждены два нефтяных танкера Саудовской Аравии, танкер ОАЭ и танкер Норвегии.

Нападения произошли на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. Вашингтон ужесточил санкции, чтобы сократить экспорт иранской нефти до нуля, и усилил свое военное присутствие в Персидском заливе.