Саудивуд расширяется. На Ближнем Востоке будут снимать больше фильмов и телепрограмм — The Economist

7 февраля, 20:18
Эксклюзив NV
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Два саудовца с попкорном фотографируются на фоне логотипа первой коммерческой сети кинотеатров, которая открылась в Саудовской Аравии после 35-летнего запрета (Фото:REUTERS/Faisal Al Nasser)

Два саудовца с попкорном фотографируются на фоне логотипа первой коммерческой сети кинотеатров, которая открылась в Саудовской Аравии после 35-летнего запрета (Фото:REUTERS/Faisal Al Nasser)

Элиз Берр, внештатная корреспондентка The Economist, рассказывает о росте арабоязычной киноиндустрии за счет смены политики Саудовской Аравии, которая позволила посещать кинотеатры и хочет снять сотню фильмов к 2030 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Коли аравійська принцеса VII століття Хінд відмовилася стати наложницею імператора, вона втекла в пустелю. Із допомогою мандрівника вона об'єднала розрізнені племена на боротьбу із людиною, яку вона зі зневагою відштовхнула. Такий сюжет має новий фільм Воїн пустелі спільного виробництва найбільшої медіакомпанії Саудівської Аравії MBC та голлівудської фірми AGC Studios. У стрічці знялися [британсько-саудівська акторка та сценарист] Аїша Гарт в ролі Хінд, а також Ентоні Макі, який нині грає Капітана Америку у всесвіті супергероїв Marvel.

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Упродовж багатьох років Близький Схід демонстрував нижчий результат у сфері кіно та телебачення, ніж той, на який був спроможний. У 2023 році це зміниться. Порівняно із 2019-м кількість створених для стримінгових сервісів телевізійних серіалів арабською мовою подвоїться, каже Константінос Папавассілопулос з аналітичної компанії Omdia. Влада Саудівської Аравії хоче, аби до 2030 року у країні було знято щонайменше 100 фільмів, і готова їх фінансувати.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Кино Саудовская Аравия Фильмы Economist The Economist Мир впереди 2023

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