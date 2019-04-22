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Саудовская Аравия и ОАЭ направят $3 миллиарда помощи Судану, где свергли президента

Сегодня, 02:00
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Саудовская Аравия и ОАЭ направят $3 миллиарда помощи Судану, где свергли президента - фото

REUTERS / Umit Bektas

Протестующий с флагом Судана

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты направят $3 миллиарда помощи Судану, в котором 11 апреля произошел военный переворот.

$500 миллионов в денежном эквиваленте поступят в Центральный банк Судана, а остальная сумма отправится в страну в виде продуктов питания, медикаментов и топлива, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, 11 апреля в официальном обращении к народу министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф объявил, что армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, и что он будет арестован и доставлен в безопасное место. Он также объявил, что на два года вводится переходный период, во время которого страной будет управлять военный совет, после чего должны состояться выборы.

Военные отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и нынешних чиновников из окружения отстраненного президента.

Армия Судана заявила, что не собирается выдавать аль-Башира Международному уголовному суду, где ему предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за вооруженный разгон повстанцев в Дарфуре. Его намереваются судить в Судане.

Теги:   ОАЭ Саудовская Аравия Государственный переворот Судан

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