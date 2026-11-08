Об этом сообщил в воскресенье, 8 ноября, телеканал CNN.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что последствия атаки были «минимальными».

На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что повреждено было несколько этажей здания Aramco, в частности, там выбиты окна.

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Информации о погибших или пострадавших не поступало. Но один из свидетелей заявил, что видел, как к зданию Aramco ехали машины скорой помощи.

Ответственность за удар по Эр-Рияду взяли на себя йеменские хуситы, которые в течение последних трех месяцев запускали ракеты и дроны по целям в Саудовской Аравии. В частности, в октябре они атаковали два аэропорта. Тогда пострадали три человека.

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5 октября силы международно признанного правительства Йемена при поддержке авиации саудовской коалиции объявили о восстановлении контроля над стратегическим портовым городом Моха на побережье Красного моря.

10 сентября Reuters со ссылкой на йеменских чиновников сообщило, что город Моха был захвачен хуситами.

11 сентября издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников писало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу и призывал его нанести удары по йеменским хуситам, когда те приближались к городу Моха. Однако администрация Трампа на тот момент не хотела напрямую вмешиваться в противостояние с хуситами.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. После этого коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную кампанию против хуситов, которая в итоге переросла в многолетнюю войну. Перемирие, достигнутое при посредничестве ООН в 2022 году, снизило интенсивность боевых действий, однако не привело к окончательному урегулированию.