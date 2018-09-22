22 сентября 2018, суббота

Саудовская Аравия запретила палестинским беженцам совершать Хадж

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Хадж в городе Мекка

Хадж в городе Мекка

Саудовская Аравия отказалась впускать в Мекку для совершения Хаджа палестинских беженцев, которые проживают в Ливане и не имеют палестинских паспортов.

Таких беженцев в Ливане насчитывается более 300 тысяч человек, передает islam-today.

Представители Палестинского центра по правам человека выразили беспокойство в связи с таким шагом и сообщили, что руководство Саудовской Аравии не сообщило причины своих действий.

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