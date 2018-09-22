Саудовская Аравия запретила палестинским беженцам совершать Хадж

Саудовская Аравия отказалась впускать в Мекку для совершения Хаджа палестинских беженцев, которые проживают в Ливане и не имеют палестинских паспортов.
Таких беженцев в Ливане насчитывается более 300 тысяч человек, передает islam-today.
Представители Палестинского центра по правам человека выразили беспокойство в связи с таким шагом и сообщили, что руководство Саудовской Аравии не сообщило причины своих действий.
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