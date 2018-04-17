Саудовская Аравия заявила о готовности отправить свои войска в Сирию

Саудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию в составе международной коалиции во главе с США, если будет принято решение о ее расширении, заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

"Мы обсуждаем с США с самого начала сирийского кризиса о отправке сил в Сирию", - сказал он на пресс-конференции в Эр-Рияде с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Reuters.

Глава МИД Саудовской Аравии добавил, что Эр-Рияд предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме ввести войска в Сирию.

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Напомним, что нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о намерениях вывести американский контингент из Сирии.

В Белом доме заявили, что продолжают принимать меры для разгрома Исламского государства и создания условий для предупреждения возвращения террористов. В то же время Вашингтон настаивает, чтобы союзники взяли на себя большую ответственность как в финансовом, так и военном планах.