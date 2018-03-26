Саудовская Аравия заявила, что уничтожила семь ракет, выпущенных из Йемена

Силы ПРО Саудовской Аравии сообщили, что перехватили и сбили семь ракет, которые были запущены с территории Йемена и были нацелены на столицу Эр-Рияд.

Об этом передает Reuters.

Во время обстрела и отражения ракетной атаки погиб один гражданин Египта, два его соотечественника получили ранения.

Напомним, 25 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили к северо-востоку от города Эр-Рияд баллистическую ракету.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.