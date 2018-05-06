Саудовская Аравия впервые назначила женщину на пост атташе

Правительство Саудовской Аравии впервые назначило женщину на пост коммерческого атташе в посольстве в Японии.

Как передает Анадолу, Самар бинт Мазин Салих назначили коммерческим атташе посольства, чтобы усилить роль женщин в обществе.

Самар Салих окончила магистратуру в Лондонском университете по специальности журналистика. Ранее работала в отделе коммерческого атташе посольства Саудовской Аравии в Италии.

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Напомним, что 10 апреля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде впервые в истории страны стартовала неделя женской моды.

В рамках политики модернизации в Саудовской Аравии сняли запрет для женщин на вождение автомобилей и посещение футбольных матчей, а также впервые более чем за 35 лет открылся общественный кинотеатр.