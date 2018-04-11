Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Эр-Риядом - СМИ

В среду, 11 апреля, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету над столицей Эр-Рияд, сообщает Al Arabiya.
По информации издания, над городом прогремело по меньшей мере три взрыва.
Корреспондент Al Arabiya уточнил, что ракета была выпущена боевиками в сторону Джазана.
Напомним, что 25 марта средства ПВО Саудовской Аравии перехватили к северо-востоку от города Эр-Рияд баллистическую ракету. Ракета могла быть запущена хуситами из Йемена.
Комментарии
Правила комментирования