Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Эр-Риядом - СМИ

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Иллюстративное фото
Фото: Al Arabiya

Иллюстративное фото

В среду, 11 апреля, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету над столицей Эр-Рияд, сообщает Al Arabiya.

По информации издания, над городом прогремело по меньшей мере три взрыва.

Корреспондент Al Arabiya уточнил, что ракета была выпущена боевиками в сторону Джазана.

Напомним, что 25 марта средства ПВО Саудовской Аравии перехватили к северо-востоку от города Эр-Рияд баллистическую ракету. Ракета могла быть запущена хуситами из Йемена.

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