Саудовская Аравия разрешила Турции обыскать консульство в Стамбуле после исчезновения журналиста

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии разрешило Турции провести следственные действия в консульстве страны в Стамбуле в рамках дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом сообщает Haberler со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии.

"С согласия главы дипмиссии может быть проведено расследование", - говорится в заявлении.

В Саудовской Аравии заявили, что они открыты для сотрудничества, поэтому обыски могут быть проведены в рамках расследования.

Согласие Саудовской Аравии подтвердили и в турецком МИД, пишет Daily Sabah.

Напомним, известный саудовский журналист, автор The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы.

О исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отвергают обвинения и говорят, что Хашкаджи покинул здание консульства.

Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями по отношению к властям Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.