Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи - ВВС

Журналист погиб после ссоры в консульстве Саудовской Аравии

Информационное агентсво ВВС, ссылаясь на данные телеканалов Саудовской Аравии, сообщает о том, что руководство страны признало, что журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит.

По данным журналистов, Хашкаджи был убит после ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Саудовской Аравии целым рядом ответных действий, если причастность Эр-Рияда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи будет доказана.

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Напомним, что по данным СМИ, госсекретарь США Майк Помпео дал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману 72 часа на завершение расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он планировал получить необходимые для заключения брака документы. Представители властей Турции утверждают, что Хашкаджи пытали, убили и расчленили в здании консульства. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, настаивая, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.