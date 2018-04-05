Саудовская Аравия пожертвовала Йемену 500 миллионов долларов

Главный руководитель Центра короля Салмана по спасению и гуманитарной деятельности Абдулла ибн Абдель Азиз Аль-Рабиа заявил, что Саудовская Аравия передала Организации Объединенных Наций 500 миллионов долларов, которые будут включены в пакет помощи Йемену.

Об этом передает SPA.

"Аль-Рабиа объявил, что Королевство Саудовская Аравия пожертвовало 500 млн долл. для финансирования плана гуманитарной помощи, объявленного Организацией Объединенных Наций в поддержку Йемена на 2018 год", - сообщил источник издания.

В ООН выразили надежду, что деньги помогут решить ситуацию в Йемене.

Ранее генеральный секретарь ООН призвал собрать $3 миллиарда для Йемена.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Кроме того, в Йемене активно действует террористическая группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове.