Саудовская Аравия готова признать смерть журналиста Хашкаджи - CNN

Хашкаджи исчез после посещения посольства своей страны в Турции

Американский телеканал CNN сообщает о том, что Саудовская Аравия готовит доклад о смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, который исчез в Турции.

Сообщается, что руководство Саудовской Аравии заявит, что смерть Хашкаджи наступила после "допроса, который пошел не по плану".

Несмотря на то, что власти Саудовской Аравии еще не подготовили финальной версии отчета, источники CNN считают, что в нем будет содержаться обещание "найти и привлечь виновных к ответственности".

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом по вопросу пропавшего без вести журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия позволила Турции обыскать стамбульское консульство.

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.