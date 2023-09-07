Проявили себя в Украине. Польша планирует запустить новый завод по производству гаубиц Krab 7 сентября, 21:50 Украинский военный на САУ Krab, 17 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал письмо, в котором говорится о намерениях запустить второе предприятие для изготовления самоходных гаубиц AHS Krab.

Об этом сообщает Wrpost в четверг, 7 сентября.



На сегодня гаубицы производят на заводе в городе Сталева Воля Подкарпатского воеводства, что у границы с Украиной. Новое предприятие по производству Krab планируют запустить в городе Гливице Силезского воеводства.

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Издание сообщает, что сейчас правительство Польши намерено вложить 850 миллионов злотых (то есть почти 200 миллионов долларов).

Моравецкий подчеркнул, что самоходные гаубицы Krab «показали свою эффективность в борьбе с русскими в Украине».

«Эти средства позволят оборудовать новые производственные цеха, чтобы в ближайшее время, как только мы сможем организовать технологический процесс, на заводе Бумар-Лабендах было произведено около 50 Krab», — отметил Моравецкий и добавил, что это оружие «является целью многих стран Европы и всего мира».

Инфографика: NV

Самоходная артиллерийская установка Krab — гаубица производства польской компании Huta Stalowa Wola. Для ее создания используют южнокорейскую ходовую часть K9 Thunder, британскую башню BAE Systems, французскую 155-мм пушку Nexter Systems и польскую систему управления огнем.

После полномасштабного вторжения России Варшава передала Киеву 18 Krab, страны договорились о заказе еще десятков таких САУ.

