Германия планирует передать Украине дополнительные САУ Gepard — Spiegel 6 января, 11:22 Самоходная артиллерийская установка Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Правительство Германии хочет поставить Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Gepard, сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в настоящее время ФРГ проводит переговоры с двумя государствами, у которых есть запасы этих установок и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов.

Видео дня

Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше Gepard, пишет Spiegel.

Журналисты отметили, что в 2022 году Германия поставила в Украину 30 систем Gepard, которые оказались очень эффективны на фронте. Системы особенно хорошо справляются в борьбе с беспилотниками, которые запускают российские оккупанты. Еще одна поставка этих установок существенно усилила бы украинскую противовоздушную оборону.

Инфографика: НВ

В декабре Spiegel сообщал, что Германия передаст Украине семь зенитных установок Gepard весной 2023 года. Издание отмечало, что системы, предназначенные для утилизации, ремонтирует мюнхенская оружейная компания.

О поступлении первых трех установок Gepard в Украину стало известно летом 2022 года. Предполагалось, что комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры.

