Сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку Путину и ЧМ-2018

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку Чемпионату мира-2018 по футболу, который пройдет в России.
Издание опубликовало обложку в Twitter.
На ней изображен президент РФ Владимир Путин на танке, пушка целится в ворота с вратарем. Рядом лежит футбольный мяч.
"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - говорится в анонсе издания.
Cette semaine :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 12 июня 2018 г.
Le #Mondial en #Russie : la tragi-comédie au village Potemkine ; #Migrants, ces loosers ; #Cantat, a-t-il le droit... @cocoboer ; Le catalogue des goodies proposés à la vente par l’Elysée dévoilé par @EricSalch ;Prix littéraire Charlie : les trois lauréats sont.. pic.twitter.com/N2LvxYajW4
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.
Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что 5 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на политическую ситуацию.
В МИД Польши опубликовали справочник с рекомендациями для польских болельщиков во время посещения Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Среди прочего, в документе говорится об угрозе терактов и рекомендуется не посещать оккупированный Крым.
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