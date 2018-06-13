Сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку Путину и ЧМ-2018

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил обложку Чемпионату мира-2018 по футболу, который пройдет в России.

Издание опубликовало обложку в Twitter.

На ней изображен президент РФ Владимир Путин на танке, пушка целится в ворота с вратарем. Рядом лежит футбольный мяч.

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - говорится в анонсе издания.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что 5 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на политическую ситуацию.

В МИД Польши опубликовали справочник с рекомендациями для польских болельщиков во время посещения Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Среди прочего, в документе говорится об угрозе терактов и рекомендуется не посещать оккупированный Крым.

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