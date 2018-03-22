Саркози: Меня обвиняют без предъявления каких-либо доказательств

Бывший президент Франции Николя Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году.

Об этом сообщает DW.

"Меня обвиняют без предъявления каких-либо доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи и его семьи", - отметил Саркози.

Он также назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году, в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Напомним, 21 марта во Франции завершили допрос бывшего президента Николя Саркози. Допрос Саркози продолжался два дня – 20 и 21 марта с перерывом на отдых. На данный момент известно, что Саркози отпустили из-под стражи.

Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе относительно привлечения средств от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.