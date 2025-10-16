Российский Саратов ночью атаковали дроны, в Сети сообщают о прилете по НПЗ

В Саратове РФ начался пожар после вероятного удара дронами по НПЗ 16 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

В российском Саратове в ночь на четверг, 16 октября, слышали большое количество взрывов. Местные жители сообщают об атаке дронами на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Как пишет Telegram-канал Astra, в Саратове ограничили работу местного аэропорта — самолеты не принимают и не отправляют из-за угрозы БпЛА.

Мониторинговый канал Крымский ветер сообщает, что в городе, по словам местных жителей, прилет по НПЗ, начался пожар.

Реклама

20 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ, или более 7 млн тонн нефти ежегодно.

Инфографика: NV

Агентство Reuters писало, что в сентябре из-за атак украинских беспилотников экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом и составил 7,58 млн тонн.