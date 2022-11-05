Танцы и алкоголь. Премьер-министра Финляндии оправдали после скандального видео с вечеринки 5 ноября, 05:58 Санна Марин (Фото:Lehtikuva/Vesa Moilanen/via REUTERS)

С премьер-министра Финляндии Санну Марин сняли обвинения в «неправомерном поведении» из-за кадров вечеринки. Официальное расследование не нашло «поводов подозревать премьер-министра в противоправном поведении или пренебрежении служебными обязанностями».

Об этом пишет The Guardian.



Официальное расследование неправомерного поведения Санну Марин началось после того, как в сеть попало видео, на котором 36-летняя премьер-министр Финляндии весело танцует и выпивает с друзьями и знаменитостями.

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В нескольких жалобах к парламентскому омбудсмену утверждалось, что употребление алкоголя на вечеринке в августе привело бы к тому, что Марин, самая молодая глава правительства в мире на момент избрания в 2019 году, не сможет выполнять свои официальные обязанности.

"Не было никаких оснований подозревать премьер-министра в незаконном поведении во время выполнения своих обязанностей или в любом пренебрежении ее служебными обязанностями", - написал в своем решении канцлер юстиции Туомас Пейсти.

В жалобах к канцлеру также утверждалось, что ее поведение было неподходящим для премьер-министра и что оно подорвало «репутацию и безопасность Финляндии».

Пейсти сказал, что в жалобах не было подробно указано, какую служебную обязанность премьер-министр якобы не выполнила, или какие задачи она могла бы не выполнить, если бы ее требовали это сделать, и что он мог оценивать только «конкретные ситуации».

После инцидента Марин сказала журналистам, что она была «расстроена» тем, что видео были слиты в сеть.

"Вечер я провела с друзьями, гуляла, даже по-крупному, танцевала и пела. Я – человек. И я тоже иногда хочу радости, света и веселья среди этих темных облаков», - рассказала она.