В Финляндии разгорелись споры из-за видео с вечеринки, на которой танцует премьер Санна Марин 18 августа, 19:41 Санна Марин (слева) танцует с друзьями (Фото:скриншот видео / The Telegraph / YouTube)

В Финляндии разгорелись споры из-за выложенных в Сеть видео, на которых премьер-министр Санна Марин танцует и выпивает с друзьями. Об этом пишет The Guardian в четверг, 18 августа.

Видео впервые опубликовал финский таблоид Iltalehti. Санна Марин подтвердила, что видео подлинные и были сняты несколько недель назад. СМИ узнали среди гостей вечеринки двух известных теле- и радиоведущих, блогеров, а также члена парламента от Социал-демократической партии Марин.



Видео дня

Премьер Финляндии сказала журналистам, что расстроена тем, что приватные видео стали достоянием общественности. Финские СМИ утверждали, что на видео на заднем плане слышны слова «мучная банда», что якобы может быть намеком на наркотики. Марин опровергла, что на вечеринке звучало это выражение, и сказала, что не видела, чтобы кто-то употреблял наркотики.



«Я провела вечер с друзьями, развлекалась, даже бурно, танцевала и пела… Я сама не употребляла ни наркотики, ни что-либо, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась… обнимала друзей, делала совершенно законные вещи», — заявила премьер и подчеркнула, что ей нечего скрывать.

Некоторые пользователи соцсетей обвинили Марин в безответственности, другие начали защищать ее право на отдых. Как пишет The Guardian, в Финляндии высоко оценили то, как Марин справилась с пандемией COVID-19 и отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину, а стиль премьера помог ей завоевать поклонников в других странах. В 2019-м Марин стала самым молодым премьером в мире.



Издание также упоминает, что в декабре премьер Финляндии вынуждена была извиниться за то, что танцевала в ночном клубе Хельсинки после контакта со своим министром иностранных дел, у которого обнаружили коронавирус. По словам Марин, сначала ей сказали, что ей не нужно самоизолироваться, так как она полностью вакцинирована, но позже она не заметила сообщение с советом уйти на изоляцию, оставленное на рабочем телефоне.

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