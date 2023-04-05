Премьер Финляндии Санна Марин оставит пост лидера социал-демократов после поражения на выборах 5 апреля, 18:48 Санна Марин (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Уходящая в отставку премьер-министр Финляндии Санна Марин оставит пост лидера Социал-демократической партии после того, как ее политсила заняла третье место на выборах. Об этом сообщает Yle.

Марин сказала, что продолжит работу в статусе депутатки, а на следующем партийном съезде в сентябре будет избран новый лидер. Она намерена вести переговоры о формировании правительства от имени социал-демократов, но не будет брать на себя обязанности министра.



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«Это были исключительно трудные годы и тяжелые времена», — добавила премьер, которая руководила правительством Финляндии во время пандемии COVID-19 и после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



2 апреля в Финляндии прошли парламентские выборы. Правоцентристская партия Национальная коалиция во главе с Петтером Орло набрала 20,8% голосов, второе место заняла политсила Истинные финны с результатом 20,1%. Санна Марин и ее Социал-демократическая партия набрали 19,9%.

Санна Марин 10 марта посетила Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.