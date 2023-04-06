Президент Финляндии принял отставку премьера Санны Марин и ее правительства 6 апреля, 11:26 Санна Марин (Фото:Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала президенту Саули Ниинистё заявление об отставке своего правительства в четверг, 6 апреля. На прошлой неделе ее партия заняла третье место на выборах.

Об этом говорится на сайте президента.

Ниинистё принял отставку премьера. В то же время Марин и ее правительство продолжат временно исполнять свои обязанности, пока не назначат новый. Оно продолжит принимать решения, но больше не повлияет на ключевые политические. Также Марин покинет пост лидера Социал-демократической партии.

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Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

Как сообщает Yle, глава правоцентристской Национальной коалиции Петтери Орпо, партия которого победила на выборах, начнет предварительные переговоры о новом правительстве уже на следующей неделе.

Санна Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. 2 апреля 2023-го в стране состоялись парламентские выборы. партия во главе с Орло набрала 20,8% голосов, второе место заняла политсила Настоящих финнов с результатом 20,1%. Санна Марин и ее Социал-демократическая партия получили 19,9%.

10 марта Марин 10 посетила Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

