Западные санкции против России усиливают изоляцию Калининграда — разведка
Санкции против РФ усиливают изоляцию Калининграда (Фото: СВР)
В России, особенно на маршрутах в Калининградскую область, у которой нет сухопутного сообщения с остальной территорией РФ, существенно выросли расходы на транзит грузов после введения санкций.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вторичные санкции против России могут быть введены раньше, чем закончится озвученный им срок прекращения войны в 50 дней.
В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент отмечал, что если Белый дом введет вторичные пошлины в отношении страны-агрессора РФ, то странам Европы стоит поступить так же.
18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.
Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.
Также Евросоюз в рамках пакета антироссийских санкций отменил разрешение для Чехии закупать нефть из России.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.
В то же время в ЕС отметили, что уже работают над 19-м пакетом санкций.