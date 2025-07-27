В России, особенно на маршрутах в Калининградскую область, у которой нет сухопутного сообщения с остальной территорией РФ, существенно выросли расходы на транзит грузов после введения санкций .

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Ранее большинство поставок осуществлялось через Литву, однако из-за квот и ограничений этот маршрут значительно потерял в доступности, отмечают в СВР.

По данным разведки, акцент сместился на морские пути. Если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн. тонн, то в 2024 году только компания Оборонлогистика перевезла более 2 млн. тонн. Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной — очереди, дефицит мест и сокращение флота усложняют поставки.

Малый бизнес оказался в худшем положении, потому что крупные операторы заблаговременно резервируют места благодаря административному ресурсу, фактически вытесняя мелких перевозчиков с рынка.

По информации украинской разведки, санкции не только дестабилизируют логистику, но и усугубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость системы.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономические потери России уже ощутимы, но санкционное давление должно быть усилено до такой степени, чтобы Кремль был вынужден отказаться от войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вторичные санкции против России могут быть введены раньше, чем закончится озвученный им срок прекращения войны в 50 дней.

В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент отмечал, что если Белый дом введет вторичные пошлины в отношении страны-агрессора РФ, то странам Европы стоит поступить так же.

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Также Евросоюз в рамках пакета антироссийских санкций отменил разрешение для Чехии закупать нефть из России.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.

В то же время в ЕС отметили, что уже работают над 19-м пакетом санкций.