Великобритания первой в мире ввела санкции против всех топ-10 российских производителей нефти

Премьер-министры Великобритании и Ирландии Энди Бернем и Майкл Мартин на саммите в Дублине, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Natalia Campos)

Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции против всех десяти крупнейших российских компаний — производителей нефти.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства в четверг, 12 ноября.

О санкциях также объявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, прибывший в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

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Бернем призвал европейских партнеров продолжать оказывать давление на государство-агрессора РФ, чтобы заставить его прекратить войну против Украины.

Новые британские санкции введены, в частности, против судов теневого флота, участвующих в транспортировке российской нефти и сжиженного природного газа. В санкционный список также попали Восток Ойл — арктический нефтегазовый проект компании Роснефть — и компания Славнефть.

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Ранее Великобритания уже ввела санкции против таких крупных игроков нефтяного рынка, как Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз и прочие. С включением в список компании Славнефть санкции были введены против всей первой десятки производителей нефти.

«Этот шаг также означает, что Великобритания нацелилась практически на каждое звено цепочки доходов от энергетики в нефтегазовом секторе, включая производителей, торговые сети, цепочки поставок и суда, чтобы ещ больше ограничить способность России получать доходы и финансировать свою незаконную войну», — говорится в сообщении британского правительства.

12 ноября еврокомиссар по финансам Мария Луиш Альбукерке во время выступления в Европейском парламенте сообщила, что в новый список санкций ЕС против РФ, который министры иностранных дел государств-членов должны утвердить 16 ноября, войдут российские НПЗ, а также структуры, связанные с теневым флотом.