В РФ заявили о серьезных проблемах с логистикой из-за санкций
Поезда РЖД (Фото:instagram.com/passrzd/)
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в России в связи с санкциями. Много стран ввели санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом пишет российский Интерфакс.
«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он.
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