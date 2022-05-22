В РФ заявили о серьезных проблемах с логистикой из-за санкций

22 мая, 04:16
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Поезда РЖД (Фото:instagram.com/passrzd/)

Поезда РЖД (Фото:instagram.com/passrzd/)

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в России в связи с санкциями. Много стран ввели санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет российский Интерфакс.

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«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Санкции против России Санкции США Санкции Запада Логистика Война России против Украины

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