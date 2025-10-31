После американских санкций Индия возобновила закупки российской нефти после американских санкций (Фото: REUTERS/Stringer)

Indian Oil Corp, ведущий НПЗ Индии , приобрел пять партий российской нефти с доставкой в декабре от поставщиков, которые не подпадают под санкции.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации, Индия возобновила закупки, несмотря на давление Вашингтона с требованием прекратить покупать российское топливо.

Агентство отмечает: после санкций США против Роснефти и Лукойла многие индийские компании, в частности Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL-Mittal Energy Ltd и Reliance Industries, приостановили закупки российской нефти.

Впрочем, руководитель финансового отдела IOC Анудж Джайн заявил, что его компания будет продолжать покупать российское топливо, если поставки не нарушают санкционных требований.

По словам источников Reuters, компания Indian Oil Corp приобрела около 3,5 млн баррелей сорта ESPO по цене, близкой к котировкам нефти Dubai, с поставкой в декабре в порт на востоке Индии.

По словам двух собеседников, компания IOC ранее отклонила семь или восемь партий российской нефти, когда выяснилось, что поставщиками были дочерние предприятия подсанкционных структур.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции Соединенных Штатов «повлияют» на мирный процесс.

Издание Financial Times писало, что санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в сочетании с последующими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике страны-агрессора России.

28 октября посол США в НАТО Мэтью Уитакер в интервью агентству Bloomberg заявил, что Трамп намерен довести дело до конца и ввести жесткие новые нефтяные санкции против РФ, чтобы заставить Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине.

31 октября агентство Reuters сообщило, что поддерживаемый Россией индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy увеличил переработку сырой нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе Vadinar до 90−93% мощности, после того, как санкции Европейского Союза сократили его деятельность.