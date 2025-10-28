Роснефть и Лукойл потеряли $11,5 млрд из-за обвала акций после введения санкций Трампом — The Moscow Times

28 октября, 21:45
Российские нефтяные компании Роснефть и Лукойл потеряли в совокупности $11,5 млрд рыночной капитализации (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские нефтяные компании Роснефть и Лукойл потеряли в совокупности $11,5 млрд рыночной капитализации после введения против них санкций президентом США Дональдом Трампом.

Об этом 28 октября сообщает издание The Moscow Times.

Акции Роснефти упали на 5,6% — до 368,4 рубля за штуку (самый низкий показатель с марта 2023 года). Акции Лукойла упали на 6,5% — при этом их цена ненадолго достигла 5242 рубля (самый низкий показатель с июля 2023 года).

«Два нефтяных гиганта, на долю которых приходится примерно половина добычи нефти в России, потеряли более 900 млрд рублей ($11,5 млрд) совокупной рыночной капитализации с момента введения санкций», — отмечает издание.

При этом акции Сбербанка упали на 1,3%, ВТБ — на 1,1%, Газпром нефти — на 4%, Норникеля — на 4,4% и Ростелекома — на 3,6%.

Снижение рынка отражает углубление геополитических напряжений, сказал в комментарии изданию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам аналитика Alor Broker Алексея Антонова, к опасениям инвесторов добавилось повышение Центробанка РФ прогноза по ключевой ставке до 13−15% на следующий год с предыдущего уровня 12−13%.

«Пока нет признаков разворота. Следующий уровень технической поддержки для индекса MOEX находится около 2380 пунктов — минимумов декабря прошлого года», — подытожил он.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.

24 октября стало известно, что акции Роснефти и Лукойла на Московской бирже резко упали после введения санкций США против них

Как отмечали эксперты, за два дня — 23 октября и 24 октября — совокупная капитализация обеих компаний уменьшилась на 424 млрд рублей, что эквивалентно $5,2 миллиарда.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Роснефть Лукойл Акции Санкции против России Российская нефть

