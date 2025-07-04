Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с Москвы, а министр внутренних дел США Даг Бергум настаивает на другом подходе — вытеснить Россию, освободив место для американского экспорта, пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа оказалась в эпицентре напряженных дебатов относительно будущей политики в отношении России на фоне слухов о потенциальном возобновлении сотрудничества в сфере энергетики.

Москва, по информации источников Politico, ведет переговоры с Вашингтоном о перезапуске проекта Nord Stream — на этот раз с участием американских инвесторов. В Брюсселе такая перспектива вызывает тревогу.

«Трамп и Путин хотят поделить энергетический рынок Европы и создать сферы влияния», — заявил представитель ЕС на условиях анонимности.

Под угрозой геополитического передела оказался и немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте. Американские инвесторы, как сообщает немецкое расследовательское медиа Correctiv, изучают возможность приобретения доли Роснефти в этом предприятии, что дало бы США контрольный пакет.

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

5 июня автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия российского диктатора Владимира Путина.

7 июня Politico сообщало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

6 июня газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма значительно смягчить законопроект о санкциях против России.

WSJ отмечала, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией», писали журналисты.