Послы ЕС сегодня обсудят 18-й пакет санкций против РФ и тарифы США для блока

В воскресенье, 13 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) соберется в Брюсселе на заседание, во время которого послы обсудят проект 18-го пакета санкций ЕС против России и тарифы США для блока, сообщает Европейская правда со ссылкой на европейского чиновника.

Отмечается, что послы ЕС собрались на внеочередное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции ЕС против России и 30% тарифы, которые США собираются ввести для европейского экспорта. Оно начнется в 15:30 (16:30 по киевскому времени).

Собеседник издания отметил, что на повестке дня только эти два вопроса.

Он добавил, что вопрос о тарифах и экономических отношениях с США начали рассматривать еще 11 июля, сегодня эта дискуссия продолжится.

Кроме того, чиновник отметил, что большая часть дискуссии также будет посвящена ценовому потолку на российскую нефть и предложению Еврокомиссии сделать его динамичным — так, чтобы он автоматически менялся с колебаниями рыночной цены на нефть.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до 45 долларов за баррель.

12 июля Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу 1 августа.

Financial Times со ссылкой на три источника сообщал, что США угрожали ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ходе торгового конфликта с Брюсселем.