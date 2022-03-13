Будет некуда и не на чем. Летать на российских самолетах скоро может стать опасно — CNN 13 марта, 02:13 Цей матеріал також доступний українською Самолет российского Аэрофлота (Фото:REUTERS/Regis Duvignau)

Летать на российских самолетах скоро может стать опасно, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что из-за санкций Запада, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину, крупнейшие российские авиакомпании оказались практически отрезанными от большей части мира. Санкции США и ЕС также предусматривают, что крупнейшие мировые авиастроители Boeing и Airbus больше не будут поставлять запчасти или обслуживать российские авиакомпании. Это же касается производителей реактивных двигателей.



Кроме того, как пишет CNN, лизинговые компании, которым принадлежит около 80% из почти 900 коммерческих самолетов в российском авиапарке, должны изъять их до конца месяца.

«Через год в России исчезнет какая-либо жизнеспособная отрасль авиаперевозок», — заявил управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия.

По его мнению, авиаотрасль страны-агрессора скоро может оказаться где-то между иранской и северокорейской. Заместитель директора Центра геоэкономики в Атлантическом совете Чарльз Личфилд отметил, что авиационная отрасль является важной частью российской экономики.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Страна-агрессор в ответ закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний других стран.

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