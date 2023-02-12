Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы более чем на 19 млрд долларов — СМИ

12 февраля, 18:22
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Credit Suisse (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Credit Suisse (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Банк Credit Suisse заблокировал российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов), пишет SonntagsZeitung.

Как отмечают журналисты, это более трети всех задекларированных российских активов в Швейцарии. Из этой суммы всего около 4 млрд франков принадлежат лицам, которые находятся под санкциями в Швейцарии. Владельцами остальных 13,6 млрд франков являются люди, попавшие под ограничения в других странах.

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«Кроме того, это могут быть деньги российского центробанка или российского государства, которые не под санкциями, а де-факто заморожены», — добавило Sonntags Zeitung.

Издание отметило, что ранее в Швейцарии уже заблокировали российские активы на сумму 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Это было сделано в связи с полномасштабной войной России против Украины.

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25 января Швейцария ввела очередной пакет санкций против России. Ограничения были введены, в частности, относительно около 200 физических и юридических лиц и экспорта различных товаров.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Швейцария Санкции против России Активы Credit Suisse Война России против Украины

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