Прогалина в санкциях. Какой важный рычаг давления на экономику России упустил Запад — экономист

15 сентября, 14:33
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Сергей Алексашенко (Фото:НВ)

Сергей Алексашенко (Фото:НВ)

Решение Запада заморозить резервы Центрального банка РФ оказалось лишь полумерой, убежден Сергей Алексашенко, бывший замминистра финансов РФ и экс-первый замглавы правления российского Центробанка.

Такое мнение он высказал в интервью НВ.

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«Год назад я считал, что замораживание резервов Центрального банка — очень серьезная мера [санкций протиф РФ], — отметил Алексашенко, который сейчас живет в США. — Но я всегда говорил, что она сработает только вместе с заморозкой корреспондентских счетов российских банков».

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По его словам, если американские и европейские власти только заморозили резервы Центробанка, но не корреспондентские счета банков, «то это не оказывает совершенно никакого действия на состояние российской экономики».

Для достижения максимального эффекта необходимо было полностью изолировать все российские банки, убежден Алексашенко.

В ответ на вопрос о том, почему Запад не решился на такой шаг, экономист отметил: «Не знаю, почему они это не сделали. Ответ мне был такой: о чем договорились, о том и договорились».

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В конце мая сообщалось, что страны ЕС заморозили активы российского Центробанка на $24 млрд. Это значительно меньше по сравнению с $100 млрд, которые заморозили США.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Санкции против России Санкции США Центробанк РФ Санкции Запада Западные санкции Центробанк

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