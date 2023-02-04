Российским самолетам американского производства могут закрыть доступ к основным аэропортам Турции — Reuters 4 февраля, 15:51 Boeing 737−8LJ российской авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Стамбула, 14 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Компания Havas, являющаяся крупнейшим поставщиком наземных услуг в аэропортах Турции, может прекратить обслуживание воздушных судов российских и белорусских авиакомпаний, пишет Reuters.

По данным агентства, Havas отправила письма авиаперевозчикам из России и Беларуси с предупреждением, что такие ограничения будут касаться их самолетов, содержащих более 25% технологий производства США. Предоставление услуг прекратят, если Вашингтон откажет в экспортных привилегиях авиакомпании, которая выполняет рейс.



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Havas утверждает, что уже получила предупреждение от Министерства торговли США.

«В этом отношении мы проводим процесс с должной осмотрительностью, чтобы выявить риски и последствия для нашего бизнеса и заинтересованных сторон. В результате этого мы можем оказаться неспособными обслуживать некоторые или все ваши рейсы», — говорится в письме, с которым ознакомились журналисты Reuters.

Издание отмечает, что письмо датировано 31 января — его направили за несколько дней до того, как американские официальные лица встретились с представителями турецкого правительства и частного сектора, чтобы призвать к сотрудничеству с США в санкциях против РФ.

Havas попросила российские и белорусские авиакомпании предоставить список самолетов, содержащих менее 25% американских технологий, посоветовав планировать полеты, которые будут выполнятся на этих самолетах.

Турецкая компания работает во многих аэропортах, в том числе в Стамбуле, Анкаре, Измире и Анталии.

В конце января The Wall Street Journal сообщило, что власти США давят на Турцию, чтобы остановить полеты американских самолетов из России. По данным издания, американские чиновники предупредили, что турецким гражданам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять дозаправку и запчасти таким самолетам.