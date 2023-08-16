Швейцария ввела новый пакет санкций против РФ: какие ограничения он предусматривает 16 августа, 18:16 Правительство Швейцарии одобрило 11-й пакет ЕС против РФ в своей стране, запретив предоставление целого ряда товаров и услуг, а также ввело механизмы, чтобы не дать стране-агрессору обходить их (Фото:Werner Sidler / Pixabay)

Правительство Швейцарии сообщило в среду, 16 августа, что вводит ряд санкционных ограничений против РФ за осуществление полномасштабной агрессии против Украины.

Как говорится в пресс-релизе правительства, ограничения вступят в силу в 18:00 по местному времени (в 19 по киевскому времени) в среду, 16 августа.



Правительство Швейцарии подчеркивает, что эти меры включают запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые способствуют военному и технологическому развитию России. Также под ограничения попадут еще 87 компаний, в том числе компании из третьих стран, которые поставляли такие товары в страну-агрессор.

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Швейцарское правительство запретило предоставление услуг и товаров таких категорий:

экспорт электронных компонентов и прекурсоров для химического оружия;

продажа прав интеллектуальной собственности и коммерческих тайн;

авиационное топливо и присадки к топливу;

товары для авиационной или космической промышленности.

В финансовом секторе правительство расширило действующий запрет на продажу ценных бумаг как для физических лиц из РФ, так и для российских финансовых групп. Также Швейцария планирует рассмотреть вопрос вывода швейцарских инвестиций из страны-агрессора РФ.

Правительство Швейцарии добавило, что готовит также меры для того, чтобы исключить для РФ любые попытки обхода уже наложенных санкций, поскольку ранее утвержденный механизм ЕС используется только как «крайнее средство».

По мнению чиновников Швейцарии, пока этот механизм не имеет серьезного влияния, а потому правительство планирует принять эффективные меры против обхода санкций и проверит внедрение этого инструмента в случае его фактического использования ЕС.

19 июля исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе сообщила, что США и Швейцария занимают первые места по масштабам изготовления компонентов для российского оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.

