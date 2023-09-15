Финляндия планирует запретить въезд автомобилям с российскими номерами — СМИ

15 сентября, 11:22
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Флаг Финляндии (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Финляндия, вслед за странами Балтии, планирует запретить въезд легковым автомобилям с российской регистрацией, сообщает агентство Yle.

Отмечается, что Финляндия хочет придерживаться «более жесткой» линии ЕС. О соответствующем решении должна сообщить министр иностранных дел страны Элина Валтонен в пятницу, 15 сентября.

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По данным Yle, решение базируется на политике Европейской комиссии, принятой неделю назад. Таким образом Еврокомиссия стремится предотвратить уклонение от санкций.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на брифинге в среду, 13 сентября, заявил, что ограничения имеют более сильный эффект тогда, когда они применяются вместе, что «повышает цену», которую Россия платит за войну против Украины.

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По информации Yle, границу больше не смогут пересекать автомобили, на которых в России зарегистрировано менее десяти человек, однако есть «некоторые исключения».

Информации о том, когда запрет вступит в силу, нет.

Ранее о соответствующем решении заявила Литва. Впоследствии к ней присоединились Латвия и Эстония.

В четверг, 14 сентября, сообщалось, что в правительстве Эстонии допускают возможность конфискации автомобилей на российских номерах, которые уже находятся в стране.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Финляндия Санкции против России Автомобили с иностранной регистрацией

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