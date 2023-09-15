Финляндия планирует запретить въезд автомобилям с российскими номерами — СМИ 15 сентября, 11:22 Флаг Финляндии (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

Финляндия, вслед за странами Балтии, планирует запретить въезд легковым автомобилям с российской регистрацией, сообщает агентство Yle.

Отмечается, что Финляндия хочет придерживаться «более жесткой» линии ЕС. О соответствующем решении должна сообщить министр иностранных дел страны Элина Валтонен в пятницу, 15 сентября.

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По данным Yle, решение базируется на политике Европейской комиссии, принятой неделю назад. Таким образом Еврокомиссия стремится предотвратить уклонение от санкций.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на брифинге в среду, 13 сентября, заявил, что ограничения имеют более сильный эффект тогда, когда они применяются вместе, что «повышает цену», которую Россия платит за войну против Украины.

По информации Yle, границу больше не смогут пересекать автомобили, на которых в России зарегистрировано менее десяти человек, однако есть «некоторые исключения».

Информации о том, когда запрет вступит в силу, нет.

Ранее о соответствующем решении заявила Литва. Впоследствии к ней присоединились Латвия и Эстония.

В четверг, 14 сентября, сообщалось, что в правительстве Эстонии допускают возможность конфискации автомобилей на российских номерах, которые уже находятся в стране.