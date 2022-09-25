Санкции ЕС против России. В восьмой пакет, вероятно, не будут включать ограничение цен на нефть — журналист

25 сентября, 15:31
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Страны G7 работают над деталями ограничения цен на нефть (Фото:Dado Ruvic/REUTERS)

Страны G7 работают над деталями ограничения цен на нефть (Фото:Dado Ruvic/REUTERS)

Страны ЕС, вероятно, не будут включать в восьмой пакет санкций против РФ ограничение цен на нефть. Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, это связано с тем, что сейчас страны Большой семерки еще работают над деталями этого ограничения.

В то же время в новый пакет, вероятно, включат санкции относительно химикатов, машиностроения, сталелитейной продукции (на сумму 12 млрд евро) и «еще дюжины лиц, причастных к «референдумам».

Видео дня

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1573984420826173440?s=20&t=9Wl-jwnI5FbN-77R9Ga4JA

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз надеется договориться об ограничении цен на российскую нефть в ближайшие недели. Среди возможных препятствий этой инициативе издание назвало единодушие стран ЕС, поскольку каждая из них имеет свои энергетические потребности (самым большим противником называют Венгрию).

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Также они должны согласовать, по какой цене установить лимит и как он будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для доставки. Как писало издание, новые ограничения на российскую нефть должны быть приняты до вступления в силу эмбарго — 5 декабря.

В начале сентября министры финансов G7 подтвердили намерение установить потолок цен на российскую нефть.

https://www.youtube.com/embed/ccOZAgR_FdM
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Санкции против России Санкции ЕС Война России против Украины

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