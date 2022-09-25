Санкции ЕС против России. В восьмой пакет, вероятно, не будут включать ограничение цен на нефть — журналист 25 сентября, 15:31 Страны G7 работают над деталями ограничения цен на нефть (Фото:Dado Ruvic/REUTERS)

Страны ЕС, вероятно, не будут включать в восьмой пакет санкций против РФ ограничение цен на нефть. Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, это связано с тем, что сейчас страны Большой семерки еще работают над деталями этого ограничения.

В то же время в новый пакет, вероятно, включат санкции относительно химикатов, машиностроения, сталелитейной продукции (на сумму 12 млрд евро) и «еще дюжины лиц, причастных к «референдумам».

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз надеется договориться об ограничении цен на российскую нефть в ближайшие недели. Среди возможных препятствий этой инициативе издание назвало единодушие стран ЕС, поскольку каждая из них имеет свои энергетические потребности (самым большим противником называют Венгрию).

Также они должны согласовать, по какой цене установить лимит и как он будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для доставки. Как писало издание, новые ограничения на российскую нефть должны быть приняты до вступления в силу эмбарго — 5 декабря.

В начале сентября министры финансов G7 подтвердили намерение установить потолок цен на российскую нефть.



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