Суд ЕС отклонил иск приспешника Лукашенко об отмене санкций 7 июня, 12:00 Александр Шакутин (Фото:Кадр из видео Euroradio-Live/YouTube)

Суд ЕС отклонил иск белорусского бизнесмена Александра Шакутина с просьбой снять примененные к нему ограничительные меры. Об этом говорится в решении Европейского суда.

«Фактические доказательства, представленные Советом ЕС, являются достаточно конкретными, точными и последовательными, чтобы подтвердить, что Шакутин получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его», — отметили в заявлении.

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Санкции на Шакутина были наложены после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Совет ЕС признал их не соответствующими международным стандартам, поскольку они сопровождались репрессиями независимых кандидатов и жестоким подавлением мирных протестующих.



Из этих соображений Совет ЕС ввел санкции против ряда лиц, которые «получали выгоду от режима Лукашенко». Им запретили въезд или транзит через территорию государств-членов ЕС, их средства также были заморожены.

Среди лиц, чьи имена были добавлены в этот список, был и Шакутин, поскольку Совет ЕС признал его одним из ведущих бизнесменов, работающих в Беларуси и получающих выгоды от приватизации во время пребывания у власти Лукашенко.

Кроме того, Шакутин был членом президиума пролукашенковского общественного объединения Белая Русь и Совета по развитию предпринимательства Беларуси.