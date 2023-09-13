Посольства РФ в Финляндии и Германии предостерегают россиян от поездок в эти страны на автомобилях из-за санкций 13 сентября, 23:39 Евросоюз (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Посольство России в Хельсинки предостерегает граждан РФ от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерами, поскольку они могут быть конфискованы в связи с санкциями ЕС. Об этом сообщает портал SchengenVisaInfo.

«Учитывая потенциальные риски, мы рекомендуем гражданам России избегать поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерными знаками», — цитирует медиа заявление посольства.

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Аналогичное предупреждение было обнародовано посольством РФ в Берлине в начале этой недели, когда ведомство предостерегло россиян избегать поездок в эту европейскую страну из-за возможности «конфискации» автомобилей.

SchengenVisaInfo объясняет, что предостережение следует за последними разъяснениями Европейской комиссии по санкциям, которые запрещают россиянам ввозить любые транспортные средства через границы блока, независимо от цели использования.

В течение 12 и 13 сентября Латвия, Литва и Эстония объявили, что не будут пускать к себе авто с российскими номерами.

Запрет на импорт из России распространяется на автомобили, фотоаппараты, ноутбуки и сотни других предметов повседневного потребления, сообщил представитель ЕК Дэниел Ферри.



Разъяснения Еврокомиссии запросила Германия, которая с конца июня не только ограничила въезд российских автомобилей, но и конфискует их внутри страны.