Из Skyscanner исчезли билеты в аннексированный Крым: связывают с санкциями ЕС Вчера, 18:17 965 Цей матеріал також доступний українською castigatioxes / pixabay Официально в компании не смогли объяснить отсутствие билетов в Симферополь. castigatioxes / pixabay

В пятницу, 28 июня, в сервисе Skyscanner не показывалась продажа авиабилетов в аннексированный Крым из России.

Об этом сообщает Коммерсантъ.



Официально в компании не смогли объяснить отсутствие билетов в Симферополь. Один из собеседников издания, представляет Skyscanner, уверяет, что это исключительно технический сбой.

В то же время источник в туристическом сегменте считает, что отсутствие билетов связано с санкциями Евросоюза.

«Санкции США предполагают, что если бизнес не работает непосредственно с крымскими компаниями, то он находится в пределах правового поля. Но европейские санкции более строгие: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции», — сказал он.

Источник допускает, что речь может идти о блокировании банками счетов компании в случае нарушения санкций.

В пресс-службе компании пообещали в ближайшее время объяснить причину отсутствия билетов в аннексированный Крым.