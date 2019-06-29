Питер Сантенелло
Три дня во Львове
Владимир Фесенко
Зеленский и олигархи. Что изменится?
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Из Skyscanner исчезли билеты в аннексированный Крым: связывают с санкциями ЕС

Вчера, 18:17
965
Цей матеріал також доступний українською

castigatioxes / pixabay

Официально в компании не смогли объяснить отсутствие билетов в Симферополь.

В пятницу, 28 июня, в сервисе Skyscanner не показывалась продажа авиабилетов в аннексированный Крым из России.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Официально в компании не смогли объяснить отсутствие билетов в Симферополь. Один из собеседников издания, представляет Skyscanner, уверяет, что это исключительно технический сбой.

В то же время источник в туристическом сегменте считает, что отсутствие билетов связано с санкциями Евросоюза.

«Санкции США предполагают, что если бизнес не работает непосредственно с крымскими компаниями, то он находится в пределах правового поля. Но европейские санкции более строгие: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции», — сказал он.

Читайте также:

Источник допускает, что речь может идти о блокировании банками счетов компании в случае нарушения санкций.

В пресс-службе компании пообещали в ближайшее время объяснить причину отсутствия билетов в аннексированный Крым.

Теги:   Самолеты Авиакомпания Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Другое

Вчера, 23:07

img
В предпоследний день Европейских игр в Минске Украина выиграла пять медалей
Геополитика

Вчера, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Политика

Вчера, 13:55

img
Порошенко о саммите G20: Впервые нарушен принцип «ничего об Украине без Украины»

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Геополитика

Вчера, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20
Геополитика

Вчера, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться