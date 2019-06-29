Из Skyscanner исчезли билеты в аннексированный Крым: связывают с санкциями ЕС
В пятницу, 28 июня, в сервисе Skyscanner не показывалась продажа авиабилетов в аннексированный Крым из России.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
Официально в компании не смогли объяснить отсутствие билетов в Симферополь. Один из собеседников издания, представляет Skyscanner, уверяет, что это исключительно технический сбой.
В то же время источник в туристическом сегменте считает, что отсутствие билетов связано с санкциями Евросоюза.
«Санкции США предполагают, что если бизнес не работает непосредственно с крымскими компаниями, то он находится в пределах правового поля. Но европейские санкции более строгие: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции», — сказал он.
Источник допускает, что речь может идти о блокировании банками счетов компании в случае нарушения санкций.
В пресс-службе компании пообещали в ближайшее время объяснить причину отсутствия билетов в аннексированный Крым.