Украина сегодня защищает свободу Молдовы — Санду

12 декабря, 05:35
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Майя Санду (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Майя Санду (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что украинцы сегодня защищают не только свободу Украины, но и Молдовы.

Об этом сообщает CNN.

"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной, есть попытки россии дестабилизировать ситуацию в Молдове", – заявила Санду.

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Она отметила, что РФ продолжает гибридную войну против Молдовы посредством пропаганды и сокращения поставок газа.

"Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с поддерживаемыми россией пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение", - заявила президент.

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https://www.youtube.com/watch?v=0UugPyXhaQs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Молдова Война в Украине Майя Санду Война России против Украины

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