Планы РФ наступать на Молдову: Санду провела заседание Высшего совета безопасности страны

20 декабря, 11:33
Поделиться:
Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

На фоне информации о том, что в 2023 году Россия может начать наступление на Молдову в понедельник, 19 декабря президент Молдовы Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности.

Об этом сообщает Newsmaker.

На встрече проанализировали риски в национальной системе кибербезопасности.

В администрации президента Молдовы заявили, что руководители профильных учреждений отчитались о мерах, принятых для укрепления потенциала киберзащиты государства.

Видео дня

«Они также получили рекомендации по поводу того, как оптимизировать процессы кибербезопасности, как реорганизовать систему мониторинга и реагирования на кибератаки», — сказано в сообщении.

Читайте также:
Возможно, Украине и Молдове пора решить «приднестровский вопрос» — генерал Ходжес

На заседании обсудили необходимость совершенствования законодательной базы в этой области.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяцэ заявлял, что Россия может начать новое наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

По его словам, вопрос не в том, будет ли вторжение РФ в Молдову, а в том, когда это именно может произойти. По его словам, РФ может пойти на такой шаг в январе-марте следующего года.

https://www.youtube.com/watch?v=bgeB4NY75cs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Молдова Майя Санду Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X