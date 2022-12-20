Планы РФ наступать на Молдову: Санду провела заседание Высшего совета безопасности страны
Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)
На фоне информации о том, что в 2023 году Россия может начать наступление на Молдову в понедельник, 19 декабря президент Молдовы Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности.
Об этом сообщает Newsmaker.
На встрече проанализировали риски в национальной системе кибербезопасности.
В администрации президента Молдовы заявили, что руководители профильных учреждений отчитались о мерах, принятых для укрепления потенциала киберзащиты государства.
«Они также получили рекомендации по поводу того, как оптимизировать процессы кибербезопасности, как реорганизовать систему мониторинга и реагирования на кибератаки», — сказано в сообщении.
На заседании обсудили необходимость совершенствования законодательной базы в этой области.
Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяцэ заявлял, что Россия может начать новое наступление на Молдову уже в начале 2023 года.
По его словам, вопрос не в том, будет ли вторжение РФ в Молдову, а в том, когда это именно может произойти. По его словам, РФ может пойти на такой шаг в январе-марте следующего года.