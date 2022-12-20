Планы РФ наступать на Молдову: Санду провела заседание Высшего совета безопасности страны 20 декабря, 11:33 Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

На фоне информации о том, что в 2023 году Россия может начать наступление на Молдову в понедельник, 19 декабря президент Молдовы Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности.

Об этом сообщает Newsmaker.

На встрече проанализировали риски в национальной системе кибербезопасности.

В администрации президента Молдовы заявили, что руководители профильных учреждений отчитались о мерах, принятых для укрепления потенциала киберзащиты государства.

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«Они также получили рекомендации по поводу того, как оптимизировать процессы кибербезопасности, как реорганизовать систему мониторинга и реагирования на кибератаки», — сказано в сообщении.

На заседании обсудили необходимость совершенствования законодательной базы в этой области.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяцэ заявлял, что Россия может начать новое наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

По его словам, вопрос не в том, будет ли вторжение РФ в Молдову, а в том, когда это именно может произойти. По его словам, РФ может пойти на такой шаг в январе-марте следующего года.