Премьером Японии впервые станет женщина: главой правящей партии избрали Санаэ Такаити

Председателем правящей Либерально-демократической партии Японии в субботу, 4 октября, избрали женщину — 64-летнюю бывшую министра внутренних дел Санаэ Такаити. Она должна стать первой женщиной — премьер-министром Японии, пишет Reuters .

Во втором туре выборов консерватор Такаити получила 185 голосов против 156 голосов для своего соперника — 44-летнего Синдзиро Коидзуми, который мог стать самым молодым премьером Японии в современной истории.

Реклама

«Вместо того, чтобы быть счастливой, я чувствую, что здесь начинается тяжелая работа. Всем нам вместе предстоит проделать кучу работы», — сказала Такаити в своем выступлении после победы.

Как пишет Reuters, Такаити выступала за перезаключение инвестиционного соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое снизило его жесткие тарифы для Японии в обмен на инвестиции.

Она также выступает за пересмотр пацифистской послевоенной конституции Японии.

BBC пишет, что новый лидер ЛДП — убежденная консерваторка, которая давно выступает против законодательства, позволяющего женщинам сохранять девичью фамилию после бракосочетания, считая это нарушением традиций. Она также против однополых браков.

Ее кандидатура скорее всего будет утверждена парламентом, хотя не автоматически, как это было с ее предшественниками, поскольку правящая партия сейчас находится в гораздо более слабом положении в парламенте.

7 сентября Шигеру Исиба объявил, что покидает пост премьер-министра и лидера Либерально-демократической партии Японии после менее чем года работы. Причиной стали два поражения на парламентских выборах, из-за чего правящая ЛДП потеряла большинство в обеих палатах.