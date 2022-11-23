Самый засекреченный и современный. Главное о бункере Путина на Алтае возле Монголии, Китая и Казахстана 23 ноября, 16:36 Один из объектов, под которым может находится бункер российского диктатора Владимира Путина на Алтае (Фото:DR)

Один из самых засекреченных и одновременно самых современных бункеров Путина, скорее всего, находится на Алтае, вблизи границы РФ с Монголией, Китаем и Казахстаном, в устье реки Урсул, где она впадает в реку Катунь.

Об этом укрытии рассказывается в статье НВ Где прячется Путин. НВ называет пять подземных бункеров, где может находиться российский диктатор.

Официально здесь размещен рекреационный комплекс Алтайское подворье, принадлежащий российской корпорации Газпром. По данным местных расследователей и СМИ, здесь отдыхает вся российская политическая элита, а территория санатория строго засекречена. Впрочем, известно, что в газпромовский комплекс входит специализированное хозяйство с огороженными лесными угодьями и фермой для разведения маралов. А согласно расследованию издания Проект, российский диктатор увлекается нетрадиционной медициной и принимает ванны из экстракта пантов марала.

Видео дня

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

Как бы то ни было, местные указывают, что именно на территории Алтайского подворья находится так называемая «дача Путина» с секретным современным бункером, строительство которого началось в 2009—2012 годах, а процесс строительства российский диктатор контролировал лично, часто посещая Алтай. Предполагается, что одно из зданий рекреационного комплекса Газпрома имеет декоративную функцию и на самом деле маскирует главный вход в секретный бункер. Также о существовании бункера на Алтае в одном из интервью утверждал российский политолог Валерий Соловей.

На наличие в этом малонаселенном месте дополнительных скрытых сооружений свидетельствует построенная в 2010 году для работы санатория электроподстанция 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА. Этой мощности хватит для обеспечения электроэнергией около 6 тыс. домохозяйств. По официальным данным, введенная в эксплуатацию подстанция стала первым крупным энергообъектом в Горном Алтае за последние 20 лет. К тому же в 2010—2011 годах прошла полная реставрация аэропорта Горно-Алтайска, возобновившего свою работу после 15 лет простоя.

В общей сложности это подземное убежище на Алтае рассчитано на нахождение в нем от 50 до 100 тыс. человек, а продовольствия и всех систем жизнеобеспечения здесь должно хватить едва ли не на год.