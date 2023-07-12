КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты 12 июля, 10:32 Один из ракетных запусков КНДР (Фото:yna.co.kr)

В среду, 12 июля, КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты был обнаружен в районе Пхеньяна. Ракету большой дальности запустили в сторону Японского моря.

Видео дня

«Усиливая контроль и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США», — говорится в заявлении Сеула.

По данным NHK, полет баллистической ракеты продолжался 74 минуты.

Это превышает 71-минутный полет ракеты, запущенной КНДР 24 марта прошлого года.

Читайте также: Ким Чен Ын заявил о желании построения сильного государства вместе с Путиным

Дальность полета баллистической ракеты составляет более 15 000 км, в зависимости от веса боеголовки и других факторов, и может достигать всей территории США.

31 мая в Японии и Южной Корее объявили воздушную тревогу после того, как КНДР запустила космическую ракету-носитель. Однако ракета не пролетала над территорией Японии.

30 мая КНДР заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник для прямого наблюдения за военной деятельностью США. В результате, Южная Корея и США начали крупнейшие в истории совместные военные учения.