10 ноября 2018, суббота

Самый разрушительный в истории штата. Пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек, сгорели почти 7 тыс зданий

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Огонь охватил территорию площадью более 36 тысяч гектаров

Огонь охватил территорию площадью более 36 тысяч гектаров

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата, пишет San Francisco Chronicle.

Жертвами стихии стали уже девять человек. Ранее сообщалось о пяти телах погибших, найденных в автомобилях в зоне пожара.

Отмечается, что в результате пожара также пострадали трое спасателей.

По данным издания, огонь охватил территорию площадью более 36 тысяч гектаров и уничтожил почти 7 тысяч построек, в основном жилые дома. Около 250 тысяч человек покинули свои дома.

Как сообщается, причина пожара остается под следствием, но, как сообщила регулирующим органам Тихоокеанская газовая и электрическая компания, "до появления огня вблизи области возгорания была обнаружена проблема на высоковольтной линии электропередач".

Напомним, что лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Из-за сильных ветров, сухой погоды и низкой влажности огонь быстро распространяется. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектар и уничтожил более 5,5 тысяч построек.

 

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