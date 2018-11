Самый разрушительный в истории штата. Пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек, сгорели почти 7 тыс зданий

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата, пишет San Francisco Chronicle.

Жертвами стихии стали уже девять человек. Ранее сообщалось о пяти телах погибших, найденных в автомобилях в зоне пожара.

Отмечается, что в результате пожара также пострадали трое спасателей.

По данным издания, огонь охватил территорию площадью более 36 тысяч гектаров и уничтожил почти 7 тысяч построек, в основном жилые дома. Около 250 тысяч человек покинули свои дома.

This video of a family driving thru the California #CampFire is intense! pic.twitter.com/SBjfoaCjhu

Как сообщается, причина пожара остается под следствием, но, как сообщила регулирующим органам Тихоокеанская газовая и электрическая компания, "до появления огня вблизи области возгорания была обнаружена проблема на высоковольтной линии электропередач".

Breaking: #Campfire in Butte County has destroyed over 6,700 structures and is now over 90,000 acres. The fire has killed 9 people and is now the most destructive wildfire in California history. #CaliforniaFires pic.twitter.com/VtvY6040ws