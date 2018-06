Самый длинный заплыв. Что известно о Бенуа Лекомте, который пытается первым пересечь Тихий океан вплавь

5 июня 51-летний гражданин США французского происхождения Бенуа Лекомт начал свое путешествие вплавь через Тихий океан, пытаясь стать первым человеком, который пересечет его таким способом.

Бенуа Лекомт родился 3 июня 1967 года, он - пловец на длинные дистанции.

В 1998 году, когда Лекомту был 31 год, он заявил, что стал первым человеком, преодолевшим вплавь Атлантический океан.

Заплыв происходил с 16 июля по 25 сентября 1998 года. Его исходной точкой был небольшой населенный пункт Хаяннис в американском штате Массачусетс, а конечной - муниципалитет Киберон во французской Бретани. В течение недели француз отдыхал на Азорских островах.

Во время этого заплыва Лекомт преодолел расстояние в 5980 км за 73 дня. Его сопровождала парусная лодка длиной 12 метров с тремя людьми на борту. На лодке было установлено устройство, создающее электромагнитное поле радиусом 7,6 метра для отпугивания акул. На лодке Лекомт отдыхал и ел. Во время заплыва он обычно проводил в воде в течение дня восемь часов, которые разбивал на сеансы от двух до четырех часов.

Целью этого заплыва Лекомт назвал сбор денег на исследование рака как дань уважения отцу.

Заплыв Лекомта через Атлантический океан не был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса. Это было связано с невозможностью определить, какое именно расстояние он проплыл сам, а какое преодолел на лодке, которая могла передвигаться на значительное расстояние под влиянием течения.

Как пишет BBC, первыми словам Лекомта, когда он доплыл до Киберона, были слова "больше никогда", но уже через несколько месяцев он передумал.

Заплыв Лекомта через Тихий океан начался в японском Токио и должен закончиться в Сан-Франциско, в американском штате Калифорния.

Пловец должен преодолеть расстояние примерно в 8800 километров за более чем 180 дней. Он планирует проводить в воде по восемь часов в день, преодолевая в среднем 64 километра в день с помощью течения. Среди трудностей заплыва - акулы, шторм, множество медуз и очень низкая температура воды.

Лекомта сопровождает яхта. С помощью GPS экипаж яхты будет фиксировать свое точное местоположение, когда пловец будет подниматься на ее борт, чтобы отдохнуть и поесть, благодаря этому его будут возвращать на то самое место, где он будет прерывать свой заплыв.

Чтобы иметь достаточно энергии для своего заплыва, Лекомт будет придерживаться специальной диеты, потребляя 8000 калорий в день.

"У меня строгая диета без сахара. Большая часть моих калорий будет поступать из диеты с высоким содержание жиров, которая будет включать в себя много продуктов, сохраняющихся с помощью сухой заморозки, риса, макаронных изделий и различных супов", - рассказывал пловец.

‘If you ever wondered what a Costco receipt looks like for 6 months worth of food for 10 people, this isn’t it. This is just a fraction of it... but, the good news is we finally completed our final food run today!‘ #theswim #benlecomte pic.twitter.com/rwEGtUNDKr