Самый быстрый человек Усейн Болт провел с астронавтами забег в невесомости - видео

Восьмикратный олимпийский чемпион и одинадцатикратный чемпион мира по бегу Усейн Болт, которого называют самым быстрым человеком на Земле, провел забег в невесомости.

Соответствующее видео ямайский спортсмен опубликовал на своей странице в Twitter.

Необычное соревнование с еще двумя астронавтами провели на борту специального самолета, способного имитировать невесомость для научных исследований.

Changing the game @GHMUMM. Celebrating life by drinking @GHMUMM in Zero Gravity ???? #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/A3FNqAn16f