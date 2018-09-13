Самый быстрый человек Усейн Болт провел с астронавтами забег в невесомости - видео

Восьмикратный олимпийский чемпион и одинадцатикратный чемпион мира по бегу Усейн Болт, которого называют самым быстрым человеком на Земле, провел забег в невесомости.
Соответствующее видео ямайский спортсмен опубликовал на своей странице в Twitter.
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Необычное соревнование с еще двумя астронавтами провели на борту специального самолета, способного имитировать невесомость для научных исследований.
Running in Zero Gravity @GHMUMM. #DareWinCelebrate #NextVictory ???? pic.twitter.com/5P5CACcLOx— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 12 сентября 2018 г.
Changing the game @GHMUMM. Celebrating life by drinking @GHMUMM in Zero Gravity ???? #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/A3FNqAn16f— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 12 сентября 2018 г.
Отметим, что свою карьеру бегуна Болт закончил в августе 2017 года после травмы на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
После этого действующим рекордсменом в беге на дистанции 100 и 200 метров решил попробовать себя в футболе.
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