Самые уникальные ценности собора Нотр-Дам спасены - министр культуры
Министр культуры Франции Франк Ристер заявил,
что "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе Нотр-Дам в
Париже, удалось спасти.
По его словам, остались нетронутыми такие
христианские реликвии, как терновый венец и туника Святого Людовика, передает AP.
Франк Ристер отметил, что оставшиеся уникальные
ценности переместят из кладовой мэрии Парижа, куда их переместили сразу
после пожара, в Лувр. Их просушат и отреставрируют.
По словам министра, росписи собора Парижской
Богоматери будут также демонтированы, работы начнутся в пятницу. "Мы
предполагаем, что они не пострадали от пожара, но могут быть повреждения от
дыма", - сказал он.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в
Париже вспыхнул
пожар. В результате обрушились
шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию
собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные
реликвии, которые
хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в
соборе удалось потушить.