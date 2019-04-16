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Самые уникальные ценности собора Нотр-Дам спасены - министр культуры

Вчера, 17:38
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Самые уникальные ценности собора Нотр-Дам спасены - министр культуры - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Пожар разрушил крышу и шпиль

Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе Нотр-Дам в Париже, удалось спасти.

По его словам, остались нетронутыми такие христианские реликвии, как терновый венец и туника Святого Людовика, передает AP.

Франк Ристер отметил, что оставшиеся уникальные ценности переместят из кладовой мэрии Парижа, куда их переместили сразу после пожара, в Лувр. Их просушат и отреставрируют.

По словам министра, росписи собора Парижской Богоматери будут также демонтированы, работы начнутся в пятницу. "Мы предполагаем, что они не пострадали от пожара, но могут быть повреждения от дыма", - сказал он.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Теги:   Франция Париж Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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